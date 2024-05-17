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Названы симптомы повышенного давления

Кардиолог Блинова: принято выделять три стадии гипертонии

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Гипертония или артериальная гипертензия — это хроническое заболевание, которое характеризуется постоянным повышением артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. Специалисты выделяют три стадии заболевания, каждая из которых имеет свои характеристики. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова.

«При первой стадии мы просто говорим о наличии артериальной гипертонии, при этом органы и системы еще нормально функционируют, и никаких сопутствующих, в том числе сердечно-сосудистых, заболеваний у пациента нет. Вторая стадия уже характеризуется поражением сердца, головного мозга, сосудов и почек», – отметила кардиолог.

При третьей стадии у пациента уже не просто нарушается работа органов, а появляются серьезные осложнения, которые могут привести к летальному исходу. Это инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца, почечная и сердечная недостаточность.

Чтобы вовремя поставить диагноз, важно постоянно измерять показатели давления. На повышенное давление могут указывать такие симптомы, как тошнота, рвота, головокружение и другие

«Обычно повышенное давление сопровождается головной болью, головокружением или общим дискомфортом. При резком повышении давления может возникнуть нарушения зрения, координации, боли в области сердца, тошнота, рвота. В некоторых случаях патология никак себя не проявляет, и человек может не подозревать, что он в опасности, именно поэтому важно регулярно отслеживать свое давление. Также проявления гипертонии могут различаться в зависимости от стадии развития болезни», – рассказала специалист.

Подробнее о том, можно ли избавиться от гипертонии навсегда, в скольких случаях причину повышенного давления установить нельзя и почему у людей развивается устойчивая к лечению форма заболевания – в интервью Блиновой «Газете.Ru».

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