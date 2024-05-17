Получившего двойной перелом черепа вратаря ЦСКА доставили в Москву

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп был успешно транспортирован в Москву из Санкт-Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.

По его словам, в ближайшее время врачи проведут очередное обследование вратаря, после чего будет назначена операция.

«О точных сроках восстановления можно будет сказать уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», — заявил Брейдо.

На 36-й минуте игры Кубка России против «Зенита» голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

Ранее был назван вратарь, который может подойти «Динамо».