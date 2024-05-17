Россия получила рекордную долю выручки в рублях за поставки в Европу

Россия в марте получила рекордную долю выручки в рублях за поставки в Европу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ.

По итогам первого месяца весны доля рубля в российском экспорте в страны ЕС достигла 58,5%, что является историческим максимумом. Для сравнения: в феврале показатель составил 48,9%.

Наибольший рост доли рубля в марте произошел в расчетах РФ с африканскими странами. За месяц значение подскочило на 41,1 процентного пункта, достигнув 51,4%.

Доля рублевых расчетов за российские товары в странах Америки выросла с 27,6% до 36,9%. В Азии показатель остался практически неизменным и составил 41,5%.

Больше всего в рублях за российский экспорт в марте платили страны Карибского бассейна (94%), Европы (58,5%) и Океании (55,8%).

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 90% платежей с Китаем проходят в рублях и юанях.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил о рекордной доле нацвалют в торговле с ЕАЭС.