В Туапсе потушили пожар на НПЗ после падения дрона

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе, который начался в результате падения беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

Попытка атаки с применением двух беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры в Туапсе произошла рано утром 17 мая. В результате падения одного из беспилотников возникло возгорание на территории НПЗ.

Позже сообщалось, что в течение прошедшей ночи российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА в Краснодарском крае, шесть беспилотников над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области. Всего над российскими регионами было уничтожено 102 дрона.

Ранее появилось видео со звуками сирен в атакованном дронами ВСУ Туапсе.