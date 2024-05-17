Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, укладываются ли в бюджет российские путешественники

Авиасейлс: только четверти россиян хватает накоплений в отпуске

close
100%
Shutterstock

Почти половина российских путешественников – 47% — выходит за рамки бюджета в отпуске. 26% опрошенных хватает накопленных денег. Это следует из опроса сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

18% опрошенных хватает денег, чтобы сразу же оплатить авиабилеты и прочие расходы на отпуск. Остальным приходится на эти цели копить. Чаще всего россияне откладывают деньги на билеты (47%), проживание (18%) и питание (11%) в поездке. Еще 6% копят на шопинг.

Большинство опрошенных планирует изменить финансовое поведение в будущих поездках: найти способы сэкономить (25%), отложить больше (21%) или тщательнее планировать расходы (16%).

В открытых ответах респонденты отметили, что более грамотное планирование бюджета сделало бы их поездку лучше.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди 1500 россиян.

По данным сервиса, билеты в Европу россияне покупают в среднем за месяц. В 2024 году глубина бронирований в Италию, Испанию, Францию и Великобританию выросла и достигла в среднем 21-25 дней до вылета. В 2023 году этот показатель был на три-пять дней меньше. При этом россияне покупают билеты в страны СНГ за неделю до вылета, что на два-три дня меньше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на отдых за границей летом резко вырос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами