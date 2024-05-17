Стало известно, укладываются ли в бюджет российские путешественники

Почти половина российских путешественников – 47% — выходит за рамки бюджета в отпуске. 26% опрошенных хватает накопленных денег. Это следует из опроса сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

18% опрошенных хватает денег, чтобы сразу же оплатить авиабилеты и прочие расходы на отпуск. Остальным приходится на эти цели копить. Чаще всего россияне откладывают деньги на билеты (47%), проживание (18%) и питание (11%) в поездке. Еще 6% копят на шопинг.

Большинство опрошенных планирует изменить финансовое поведение в будущих поездках: найти способы сэкономить (25%), отложить больше (21%) или тщательнее планировать расходы (16%).

В открытых ответах респонденты отметили, что более грамотное планирование бюджета сделало бы их поездку лучше.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди 1500 россиян.

По данным сервиса, билеты в Европу россияне покупают в среднем за месяц. В 2024 году глубина бронирований в Италию, Испанию, Францию и Великобританию выросла и достигла в среднем 21-25 дней до вылета. В 2023 году этот показатель был на три-пять дней меньше. При этом россияне покупают билеты в страны СНГ за неделю до вылета, что на два-три дня меньше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на отдых за границей летом резко вырос.