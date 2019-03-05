CNN: демократы сделали «первые шаги» к импичменту Трампа

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Демократы сделали свои «первые шаги» на пути к импичменту президента США Дональда Трампа, отмечает CNN.

На этой неделе председатель комитета по судебным делам в палате представителей Джеррольд Надлер объявил о начале широкомасштабного расследования деловой и политической сферы деятельности американского президента США Дональда Трампа. Отмечается, что это начало медленной, но целенаправленной борьбы демократов в конгрессе с тем, чтобы возбудить дело об импичменте против Трампа.

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В центре внимания Надлера расследование возможного препятствования правосудию, денежные выплаты двум женщинам в обмен на молчание о их связи с Трампом, потенциальный сговор с Россией во время предвыборной кампании 2016 года и нарушение положения конституции США о вознаграждении.

Как отмечает CNN, инициативу неслучайно проявил именно Надлер — в случае начала процедуры импичмента, она будет проходить через тот же судебный комитет и контролироваться Надлером.

В Белом доме назвали «позорным» новое расследование представителей демократической партии в конгрессе США против Трампа.

Ранее сообщалось, что демократы потребовали показания 60 человек по делу против Трампа.