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Немецкий политик и глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что украинские власти отказали в аккредитации наблюдателями на выборы президента Украины ряду его однопартийцев. Слова Маурера передает РИА «Новости».

Он рассказал, что аккредитация на украинские выборы идет «жестко и замедленно». Политик подчеркнул, что украинские власти не аккредитовали, в том числе, «двух депутатов из бундестага».

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«Со стороны Украины нет никакой поддержки, чтобы наблюдатели из Германии принимали участие», — сказал Маурер.

Он добавил, что на Украине опасаются, что наблюдателями могут стать люди с пророссийской позицией.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев поделился «худшими подозрениями» о выборах на Украине.