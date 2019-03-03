Трамп привел доказательства своей невиновности в сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что показания его экс-адвоката Майкла Коэна в Конгрессе доказывают, что президент не вступал в сговор с Россией. Об этом он написал в своем твиттере.

Трамп заявил, что Коэн — лжец, который делает все, чтобы сократить свой тюремный срок.

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«Я невинный человек, которого преследуют очень плохие люди, ведущие «охоту на ведьм». Только потому, что я выиграл выборы!», — написал он.

Ранее комитет палаты представителей США по судебным делам, возглавляемый демократами, в рамках расследования против президента Дональда Трампа запросил показания 60 человек.