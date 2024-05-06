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«Семак совсем плохой, что ли?»: тренер о борьбе «Зенита» за чемпионство в РПЛ

Тренер Овчинников: Семак должен тряхануть команду так, чтобы она аж завизжала

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«И тем не менее сразу после зимней паузы в борьбе с «Зенитом» я болел за «быков». Но что они показали в матче с «Ахматом»? Дома! Так за золото не бьются! На кону чемпионство, ребята. Где нерв? «Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»? Да ну! Бросьте вы! Семак совсем плохой, что ли? Сейчас он должен тряхануть команду так, чтобы она аж завизжала! Чтобы выдала эти три матча на ура!» — сказал Овчинников.

6 мая в Воронеже «Факел» примет «Зенит». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50. Столько же имеет «Динамо». Москвичи обыграли 5 мая «Сочи» со счетом 3:2. Именно бело-голубые возглавляют турнирную таблицу.

Ранее в клубе РПЛ отреагировали на курение игрока команды в прямом эфире в соцсетях.

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