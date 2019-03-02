Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина на праздник по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией, передает РИА «Новости».
Депутат отметил активизацию МИД Украины по части громких провокационных заявлений о крымчанах и Крымском полуострове, и потому пригласил главу украинского внешнеполитического ведомства лично ознакомиться с ситуацией.
«Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова», — Гемпель.
По его мнению, визит на полуостров заставит Климкина полностью поменять свои взгляды и «стать другом российского Крыма».
Ранее глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.