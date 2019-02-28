Нетаньяху отреагировал на готовящееся обвинение в коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал готовящиеся обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его словам, он является жертвой «политической охоты на ведьм».
Нетаньяху добавил, что обвинения в его адрес «рассыпятся, как карточный домик».
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Глава Израиля заключит, что собирается пробыть на своем посту еще «многие-многие годы».
Ранее сообщалось, что Нетаньяху обвинят в коррупции.