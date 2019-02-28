Нетаньяху отреагировал на готовящееся обвинение в коррупции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/95/11786095/RTX4GP0Z-pic905-895x505-8277.jpg">

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал готовящиеся обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, он является жертвой «политической охоты на ведьм».

Нетаньяху добавил, что обвинения в его адрес «рассыпятся, как карточный домик».

Реклама

Глава Израиля заключит, что собирается пробыть на своем посту еще «многие-многие годы».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху обвинят в коррупции.