Путин обсудил с Моди проблему терроризма

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проблему международного терроризма, сообщает РИА «Новости».

Путин еще раз выразил соболезнования в связи с террористическим актом против индийских военнослужащих 14 февраля.

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Стороны также обсудили урегулирование кризисной ситуации в отношениях Индии и Пакистана.

Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Также Путин пригласил Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке.