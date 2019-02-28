Путин обсудил с Моди проблему терроризма
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проблему международного терроризма, сообщает РИА «Новости».
Путин еще раз выразил соболезнования в связи с террористическим актом против индийских военнослужащих 14 февраля.
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Стороны также обсудили урегулирование кризисной ситуации в отношениях Индии и Пакистана.
Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Также Путин пригласил Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке.