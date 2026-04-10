Европейский лидер призвала не оглядываться на интересы США

Европейский союз должен самостоятельно выстраивать систему безопасности внутри НАТО, не оглядываясь на интересы США. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам визита генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон, пишет РИА Новости.

По словам Мелони, «Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы, в первую очередь, гарантировать свою собственную безопасность».

Евросоюз уже дал понять Соединенным Штатам, что не станет закрывать глаза на многочисленные унижения и упреки, указала политик. В качестве премьера премьер Италии привела ситуацию с Гренландией и вопрос тарифных соглашений.

«Наконец, мы также поступили с войной США с Ираном, с которой Италия не согласна и в которой не принимает участие», — сказала Мелони.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп на закрытой встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте резко раскритиковал союзников, выразив недовольство их позицией по ситуации вокруг Ирана. По словам источников, президент США дал понять, что рассматривает возможность ответных шагов в связи с отсутствием поддержки со стороны европейских стран.

