Трамп выступил со срочным призывом к НАТО по Ормузскому проливу

Итогом прошедшей 8 апреля встречи президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте стал призыв американского лидера к союзникам о принятии экстренных мер, направленных на обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации журналистов, хозяин Белого дома уже несколько дней добивается того, чтобы страны — члены Североатлантического альянса присоединились к решению вопросов по Ормузскому проливу. Источники отметили неотложную важность этого вопроса как для Вашингтона, так и для европейских государств.

Как рассказал один из опрошенных дипломатов, Рютте во время беседы с Трампом пытался объяснить ему, что страны НАТО были «совершенно удивлены» военной операцией США и Израиля против Ирана.

«Под руководством [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера и при тесном сотрудничестве этих 34 стран с США мы видим, безусловно, общую приверженность и согласие в том, что мы не можем смириться с закрытием пролива. Он должен открываться», — отметил генсек НАТО во время выступления в Вашингтоне, состоявшегося 9 апреля.

В материале говорится, что это заявление Рютте не смогло предотвратить новую волну критики от Трампа в отношении Североатлантического альянса. Американский лидер обратил внимание, что союзники не помогли Соединенным Штатам, когда это было необходимо. В связи с этим у Вашингтона есть сомнения, что они вновь не поступят таким же образом.

1 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона может предложить миру безопасные маршруты для транспортировки энергоносителей в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее хозяин Белого дома предъявил Европе ультиматум по присутствию в Ормузском проливе.