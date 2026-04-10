Стало известно, в каких регионах покупают рубины

SOKOLOV: спрос жителей Казани на украшения с рубинами вырос на 120% за 2025 год
В российских регионах вырос спрос на украшения с рубинами. По итогам 2025 года лидером по любви к рубинам стала Казань — по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 120%. Об этом говорится в исследовании аналитического центра SOKOLOV, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В топ-5 также вошли Саратов (+77%), Иркутск (+56%), Пермь (+50%) и Омск (+35%). В целом по России спрос увеличился на 8%.

В денежном выражении объем продаж изделий с рубинами по стране за 2025 год по сравнению с 2024 годом вырос на 17%. Наибольший прирост показали Казань (+134%), Саратов (+93%), Калининград (+65%) Иркутск (+53%) и Краснодар (+42%).

Самый высокий средний чек в 2025 году был зафиксирован в Краснодаре — 64 621 рубль. В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Калининград (62 642 рубля), Ростов-на-Дону (61 969 рублей), Санкт-Петербург (54 024 рубля) и Сочи (53 746 рублей).

Согласно данным аналитического центра, изделия с рубинами россияне чаще предпочитают в красном и белом золоте. Самыми популярными категориями украшений являются кольца, серьги и подвески.

