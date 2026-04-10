В Минпросвещения объяснили, почему Сивка-Бурка лучше единорога

Единорог — это не персонаж русского фольклора, при этом лошадка Сивка-Бурка органично вписана в контекст традиционных ценностей России. Об этом в интервью ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения, старший научный сотрудник Лаборатории развития дошкольного образования Института развития, здоровья и адаптации ребенка, кандидат педагогических наук Елена Бочкина.

Эксперт напомнила, что единорог, как герой европейской мифологии символизирует чистоту и магию, подобная символика присуща и коню из русских-народных сказок Сивке-Бурке, который помогает героям совершить невозможное.

По словам Бочкиной, игрушка Сивка-Бурка поможет развить у ребенка воображение, мышление и моторику. Кроме того, в образе сказочной лошади заложены «эталонные характеристики и образы культуры, перекликающиеся с народными сказками и легендами», воссоздание который в процессе игры «способствует созданию связи нескольких поколений российского народа и учитывает многонациональный контекст страны».

В конце февраля глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России намерены создать для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным ценностям. Он уточнил, что в министерстве планируют сформировать системный подход к оснащению детских садов в стране.

Ранее Путин поручил создать рабочую для популяризации традиционных ценностей.