В Европе не поверили угрозам Трампа относительно НАТО

Угрозы президента США Дональда Трампа относительно вывода американских войск из Европы не стоят внимания. Об этом заявил премьер Финляндии Петтери Орпо по итогам визита генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон, сообщает Iltalehti.

«Мы уже много раз наблюдали за последний год или около того: речи Трампа в самом деле жесткие, как и его угрозы. В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе», — заявил Орпо.

Премьер Финляндии также напомнил, что решение о выходе Соединенных Штатов из НАТО может принимать только конгресс.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп на закрытой встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте резко раскритиковал союзников, выразив недовольство их позицией по ситуации вокруг Ирана. По словам источников, президент США дал понять, что рассматривает возможность ответных шагов в связи с отсутствием поддержки со стороны европейских стран.

Ранее спецпредставитель Путина рассказал о кризисе, обнажившем слабость НАТО и ЕС.