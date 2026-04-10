В Европе не поверили угрозам Трампа относительно НАТО

Премьер Финляндии Орпо призвал скептически отнестись к угрозам Трампа о НАТО
Угрозы президента США Дональда Трампа относительно вывода американских войск из Европы не стоят внимания. Об этом заявил премьер Финляндии Петтери Орпо по итогам визита генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон, сообщает Iltalehti.

«Мы уже много раз наблюдали за последний год или около того: речи Трампа в самом деле жесткие, как и его угрозы. В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе», — заявил Орпо.

Премьер Финляндии также напомнил, что решение о выходе Соединенных Штатов из НАТО может принимать только конгресс.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп на закрытой встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте резко раскритиковал союзников, выразив недовольство их позицией по ситуации вокруг Ирана. По словам источников, президент США дал понять, что рассматривает возможность ответных шагов в связи с отсутствием поддержки со стороны европейских стран.

Ранее спецпредставитель Путина рассказал о кризисе, обнажившем слабость НАТО и ЕС.

 
