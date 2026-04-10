Двух учительниц обвинили в совращении школьника

В Аризоне две учительницы одной школы обвиняются в домогательствах к несовершеннолетнему юноше. Об этом сообщает New York Post.

По версии следствия, 27-летняя преподавательница психологии Хейли Бек ухаживала за школьником с декабря 2024 года. Она делала за него домашние задания, завышала оценки, давала пользоваться своей машиной, покупала подарки и заплатила ему более 600 долларов. Они также занимались сексом.

Второй педагог, 47-летняя Анджела Бурлака, прислала подростку видео, на котором была без одежды. Кадры увидела бабушка школьника и обратилась в полицию. В августе 2025 года обеих учительниц отстранили от работы. Бурлака, проработавшая в школе 25 лет, добровольно сдала педагогическую лицензию. Бек уволили по единогласному решению управляющего совета школьного округа. Материалы дела направлены в прокуратуру.

До этого учитель закрытой школы-интерната напоила ученика и совратила его в машине. Женщина угодила в скандал после того, как свидетель заснял на видео, как она вступила в интимную связь с мальчиком в своей машине, а затем обратился в полицию, прикрепив сделанную им видеозапись в качестве доказательства. Обвиняемую признали виновной по двум пунктам обвинения в сексуальных действиях с ребенком и приговорили к 45 месяцам тюремного заключения.

Ранее учительницу отстранили от работы за то, что она рассказывала школьникам про свои вечеринки.