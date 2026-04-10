Названа причина гибели туристов на Камчатке

МЧС: туристы на Камчатке погибли из-за пренебрежения правилами безопасности
Гибель двух туристов на Камчатке произошла из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Об этом на странице во «ВКонтакте» написал глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», — говорится в сообщении.

Министр заявил о завершении операции, поскольку судьба всех туристов стала известна. Двое человек погибли, один получил обморожения. Спасатели и волонтер доставили туристов на базу к подножию Авачинского вулкана. Еще двое туристов, продолживших маршрут, благополучно вышли в поселок Пиначево.

28 марта тургруппа из девяти человек отправилась в поход в Налычевском парке. 3 апреля в ходе конфликта группа разделилась: двое участников выбрали сокращенный маршрут, в то время как семеро продолжили основной путь. Спутниковый телефон и палатка остались у меньшей группы, что затруднило связь с пропавшими.

После 7 апреля семь туристов перестали выходить на связь. После этого были развернуты поисково-спасательные работы. К операции были привлечены подразделения МЧС, поисково-спасательные отряды КГКУ «ЦОД», а также инспекторы природного парка «Вулканы Камчатки». Поиск велся с использованием снегоходной техники.

Ранее в Пермском крае пропала туристическая группа из пяти человек.

 
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
