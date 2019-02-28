Источник рассказал о декларации США и КНДР
В настоящее время представители США и Северной Кореи согласовали около трех пунктов совместного документа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, речь идет о документе, который будет подписан президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном по итогам саммита во Вьетнаме.
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Как отмечается, документ получит название «Ханойская декларация».
При этом в декларации будет дано определение понятию «денуклеаризация».
Ранее сообщалось, что Трамп выразил надежду на успешное сотрудничество с Ким Чен Ыном.