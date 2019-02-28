СМИ заявили о провале восстания Гуайдо

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Призыв к помощи международного сообщества лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо демонстрируют его беспомощность. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

По мнению экспертов, слабость Гуайдо может быть использована президентом Венесуэлы Николасом Мадуро как доказательство того, что лидер оппозиции хочет бросить республику на «алтарь империализма».

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Как отмечается, неизвестно сможет ли Гуайдо вернуться в Венесуэлу после выступления в Колумбии.

При этом венесуэльская оппозиция не намерена сдаваться из-за серьезной поддержки со стороны США.

Ранее сообщалось, что Куба обвинила США в подготовке военной акции в Венесуэле.