Постпред США при ООН заявил, что Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы

США не ведут войну против Венесуэлы и не оккупируют страну. Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в ходе заседания Совбеза, трансляция ведется в Telegram-канале постпредства РФ.

«Против Венесуэлы или ее народа не ведется война. Мы не оккупируем страну. Это была операция правоохранительных органов в поддержку законных обвинений, которые существовали десятилетиями», — подчеркнул дипломат.

Незадолго до этого CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что президент Николас Мадуро размещен в общей камере в здании федерального следственного изолятора в (MDC) в Бруклине.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили венесуэльского лидера и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

