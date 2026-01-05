Небензя выразил «твердую солидарность» Венесуэле перед агрессией США

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия поддерживает курс Венесуэлы по защите национальных интересов и суверенитета страны. Трансляцию заседания международной организации по ситуации вокруг Венесуэлы вел Telegram-канал постпредставительства.

«Полностью поддерживаем курс Боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны», — заявил он.

По словам политика, российская сторона выражает твердую солидарность с народом страны перед лицом внешней агрессии.

Небензя отметил, что Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами.

Он призвал немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. По словам российского дипломата, любые противоречия между США и Венесуэлой должны решаться путем переговоров.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро с женой. В США лидера страны передадут суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.