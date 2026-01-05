Размер шрифта
«Нужен четверной прыжок»: Радионова оценила шансы Петросян на медаль в ОИ-2026

Радионова заявила, что Петросян и Гуменника есть шансы на медали Олимпиады
Александр Вильф/РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова оценила перспективы российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян завоевать золото на Олимпийских играх 2026 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я считаю, что шансы есть. Тем более, если Петя будет в такой форме, которую он показывал на соревнованиях. Он может претендовать на тройку, как и Аделия. Но Аделии нужен четверной прыжок, потому что американки, японки, даже Эмбер Гленн, которая исполняет тройной аксель, очень сильны», — сказала Радионова.

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Алена Леонова заявила, что у Петросян мало шансов на победу в Олимпиаде.
 
