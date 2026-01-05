Небензя назвал разбоем захват Мадуро

Небензя: разбой против Мадуро стал предвестником возвращения в эпоху бесправия

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал разбоем захват Соединенными Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Трансляцию заседания международной организации по ситуации вокруг Венесуэлы вел Telegram-канал постпредставительства.

«Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования», — заявил Небензя.

Постпред РФ в ООН добавил, что для преступления, которое было цинично совершено Вашингтоном в Каракасе, не может быть оправдания. По словам Небензя, США своей операцией в Венесуэле придают новый импульс неоколониализму.

Также дипломат указал на недопустимость позволить США утвердиться в роли международного судьи.

Помимо этого Небензя в ходе заседания подчеркнул, что Москва поражена циничностью, с которой Вашингтон «даже не стремился завуалировать подлинные цели» в Венесуэле.

Как заявил генсек организации Антониу Гутерриш, ООН призывает все политические силы Венесуэлы к «инклюзивному демократическому диалогу» для определения будущего страны. Генсек международной организации обратил внимание, что США не соблюдали нормы международного права, проводя свою операцию в Венесуэле.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро с женой. В США лидера страны передадут суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

5 января телеканал CNN сообщил, что вертолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прибыл к зданию Федерального суда Нью-Йорка.

Ранее госдеп США объяснил нападение на Венесуэлу.