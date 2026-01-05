Размер шрифта
Дипломат КНР заявил, что ни одна страна не может быть международным судьей

Сунь Лэй: ни одно государство не может выступать в качестве международного судьи
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй заявил на фоне атаки США на Венесуэлу, что ни одна страна не может играть роль «международного судьи». Его цитирует РИА Новости.

«Ни одна страна не может действовать в качестве мирового жандарма, ни одна страна не может выступать в роли международного судьи», — сказал китайский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

После нападения президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берет на себя Вашингтон.

Ранее в США назвали полностью сфабрикованными причины атаки на Венесуэлу.

