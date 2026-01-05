Размер шрифта
Небензя заявил, что Россия поражена циничностью США

Небензя: РФ поражена циничностью США, желающих захватить ресурсы Венесуэлы
Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, трансляция ведется в Telegram-канале постпредства.

«Особенно поражает невиданная циничность, с которой Вашингтон даже не старался закамуфлировать истинные цели своей преступной операции: установление неограниченного контроля над природными богатствами Венесуэлы и утверждение своих гегемонистских амбиций в Латинской Америке», — отметил российский дипломат.

3 января президент Дональд Трамп заявил, что крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу миллиарды долларов, восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны.

По его словам, нефтяная отрасль латиноамериканской республики долгое время находилась в упадке, а уровень добычи был крайне низок по сравнению с тем, каким он может быть.

До этого Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Небензя назвал разбоем захват Мадуро.

