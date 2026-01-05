Размер шрифта
В ЦАХАЛ сообщили о новых ударах по целям в Ливане

Армия Израиля заявила о начале новой серии ударов по целям в Ливане
Gil Cohen Magen/Global Look Press

Израильские войска начали новую серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» и радикального палестинского движения ХАМАС на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«В ответ на продолжающиеся нарушения договоренностей о прекращении огня Армия обороны Израиля начала наносить удары по террористическим целям «Хезболлы» и ХАМАС в Ливане», — говорится в публикации.

31 декабря портал Axios со ссылкой источники сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

12 декабря израильские войска нанесли удары по тренировочному и учебному комплексу, который использовался спецподразделением «Радван» организации «Хезболла».

Ранее Израиль начал масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан.

