Небензя назвал лицемерным уход от оценок действий США в ООН

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал особенно лицемерными попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета безопасности ООН по Боливарианской Республике, сообщает РИА Новости.

«Невнятное бормотание и попытки уйти от принципиальных оценок со стороны тех, кто в иных ситуациях с пеной у рта требовал от других соблюдения Устава ООН, сегодня выглядят особенно лицемерными и неуместными», — сказал дипломат.

Также он отметил, что Россия поддерживает курс Венесуэлы по защите национальных интересов и суверенитета республики. По словам Небензи, российская сторона выражает твердую солидарность с народом латиноамериканской страны перед лицом внешней агрессии.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

После нападения президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берет на себя Вашингтон.

Ранее МИД Китая раскритиковал вторжение США в Венесуэлу.