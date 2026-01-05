Экс-футболист «Спартака» заявил, что новый тренер клуба ничего не добился

Масалитин: «Спартаку» нужен тренер с именем, а Карседо ничего не добился

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что назначенный на пост главного тренера команды Хуан Карседо не подходит клубу, так как необходим наставник с большим именем, передают РИА Новости.

«На мой взгляд, команду должен возглавлять человек с именем. «Спартак» - народная команда, флагман нашего футбола. Как говорится, рыба гниет с головы. Это тренер, который, по большому счету, ничего серьезного не добился. Да, он выводил команду в еврокубки, но давайте честно: чемпионат Кипра — это все-таки чемпионат Кипра. «Спартак» заслуживает большего», — высказался Масалитин.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

