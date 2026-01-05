«Чуда не случилось»: в Госдуме оценили выступление россиян на «Тур де Ски»

Свищев заявил, что в момент выхода Коростелева и Непряевой чуда не случилось

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал результаты российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой достойными. Его слова приводят РИА Новости.

«Ребята только адаптируются, набирают форму, поэтому, я считаю, все идет не так плохо. После долгого, многолетнего перерыва они снова борются и возвращаются в элиту. Но как говорится, чудес не бывает. Наши соперники все это время находились в обойме, тренировались, выступали с сильнейшими спортсменами мира. У нас такой возможности, конечно, не было», — сказал Свищев.

Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Непряева заняла десятое место в общем зачете на «Тур де Ски». На заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме спортсменка финишировала шестой в масс-старте в гору, преодолев дистанцию 10 км за 38:09,6.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль Олимпиаде.