Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

«Чуда не случилось»: в Госдуме оценили выступление россиян на «Тур де Ски»

Свищев заявил, что в момент выхода Коростелева и Непряевой чуда не случилось
Sergey Elagin/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал результаты российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой достойными. Его слова приводят РИА Новости.

«Ребята только адаптируются, набирают форму, поэтому, я считаю, все идет не так плохо. После долгого, многолетнего перерыва они снова борются и возвращаются в элиту. Но как говорится, чудес не бывает. Наши соперники все это время находились в обойме, тренировались, выступали с сильнейшими спортсменами мира. У нас такой возможности, конечно, не было», — сказал Свищев.

Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Непряева заняла десятое место в общем зачете на «Тур де Ски». На заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме спортсменка финишировала шестой в масс-старте в гору, преодолев дистанцию 10 км за 38:09,6.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль Олимпиаде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27565507_rnd_5",
    "video_id": "record::99fe99aa-5826-4008-9e03-0a364a933261"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+