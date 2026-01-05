В ООН назвали причины нападения США на Венесуэлу

Постпред Венесуэлы при ООН заявил, что на страну напали из-за природных богатств

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что страна стала объектом нападения по причине ее природных богатств и геополитического положения. Трансляция заседания велась в Telegram-канале постпредства РФ.

«Мы не можем игнорировать ключевой аспект американской агрессии. Венесуэла является жертвой нападения по причине наличия в нашей стране природных богатств», — заявил он.

По словам представителя страны, нефть, энергоресурсы, стратегические ресурсы и геополитическое положение Венесуэлы исторически были тем, что внешние субъекты пытались захватить. Он добавил, что похищение президента страны Николаса Мадуро вызывает особую озабоченность, поскольку это является нападением на основные принципы международного права.

Дипломат подчеркнул, что представители ООН должны потребовать от США освободить венесуэльского лидера. Монкада сообщил, что на данный момент в стране обеспечивается конституционный порядок и власти осуществляют контроль над всей территорией Венесуэлы.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берет на себя Вашингтон.

Ранее постпред США при ООН заявил, что Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы.