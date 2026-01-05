Полиция Венесуэлы должна незамедлительно начать поиск и задержание причастных к атаке США для передачи их в уголовный суд. Об этом говорится в декрете, опубликованном на портале нормативных актов страны, передает заявил, что Россия поддерживает курс Венесуэлы по защите национальных интересов и суверенитета страны. По словам политика, российская сторона выражает твердую солидарность с народом страны перед лицом внешней агрессии.

Политик отметил, что Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берет на себя Вашингтон.

Ранее Россия призвала США немедленно освободить Мадуро.