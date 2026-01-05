В машине на северо-востоке Москвы не нашли взрывчатку, авто эвакуировали

112: взрывчатка в машине на северо-востоке Москвы не обнаружена

В подозрительной машине на северо-востоке Москвы не обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает 112.

Telegram-канал уточняет, что транспортное средство эвакуировали.

До этого в столичном районе Свиблово оцепили двор из-за взрывчатки, которую могли заложить между левым колесом и бампером Lada Priora. Подозрительный запах учуяла собака частного кинолога. Когда она начала лаять, хозяин вызвал полицию. На место прибыли кинологи и группа взрывотехников.

В ночь на 24 декабря на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого не выжили двое сотрудников ДПС и еще один человек. По данным СК, полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Подозреваемый приехал в Москву из Ивановской области специально для совершения диверсии, выяснили СМИ. Пойти на это его вынудили мошенники, заставив участвовать в «шпионской операции». При взрыве мужчина тоже получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее школьнику в Красногорске разорвало руку при попытке поднять деньги.