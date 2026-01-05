Размер шрифта
Сотни иностранных туристов, включая россиян, застряли на йеменской Сокотре

РИА Новости: более 300 туристов, включая россиян, застряли на йеменской Сокотре
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Более 300 иностранных туристов, включая россиян, застряли на йеменском острове Сокотра в Индийском океане после приостановки авиасообщения. Об этом рассказал РИА Новости источник в местных органах власти провинции Сокотра.

«Более 300 туристов из России, США и европейских стран все еще находятся в Хадейбо, столице провинции Сокотра, после приостановки полетов на этот остров из-за политического кризиса в Руководящем совете Йемена», — уточнил источник.

По его словам, между руководством местных властей, возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией и правительством Йемена ведутся переговоры с целью возобновления работы аэропорта на Сокотре в течение недели.

В декабре губернатор региона Раафат ат-Такали сообщил, что власти архипелага Сокотра поддерживают Переходный совет Южного Йемена в его стремлении к созданию государства Южной Аравии на юге и востоке страны.

Он подчеркнул: администрация архипелага, находящегося под фактическим контролем ОАЭ с начала вооруженного конфликта с хуситами, готова предоставить «все имеющиеся ресурсы в распоряжение высшего руководства для обеспечения национального суверенитета над всей южной территорией».

Ранее десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем.

