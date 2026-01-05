Мадуро нанял адвоката основателя WikiLeaks Ассанжа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял для защиты вашингтонского адвоката Барри Поллака, который помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с прокуратурой США и выйти на свободу, передает The Associated Press (AP).

Агентство сообщает, что Поллок — партнер юридической фирмы Harris, St. Laurent & Wechsler. В 2024-м он помог основателю WikiLeaks заключить соглашение о признании вины. После этого Ассанж смог немедленно выйти на свободу. Кроме него, адвокат добился отмены приговора американцу Мартину Танклеффу, который 17 лет провел в тюрьме по обвинению в расправе над родителями.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. Среди целей оказались и авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан и порт Ла-Гуайра.

После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.

Ранее Белый дом опубликовал видео с «прогулкой позора» Мадуро.