Представитель Китая осудил операцию США в Венесуэле

Постпред Китая при ООН заявил, что осуждает операцию США в Венесуэле

Китай решительно осуждает операцию США в Венесуэле. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй, трансляция выступления велась в Telegram-канале постпредства РФ.

«Мы призываем США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги и немедленно освободить их, мы поддерживаем Совет Безопасности в выполнении его главной обязанности по поддержанию международного мира и безопасности», — заявил он.

По словам постпреда, американская сторона нарушила принцип невмешательства в дела других стран и запрет на применение силы.

В ходе этого же заседания постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия поддерживает курс Венесуэлы по защите национальных интересов и суверенитета страны. По словам политика, российская сторона выражает твердую солидарность с народом страны перед лицом внешней агрессии.

Небензя отметил, что Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берет на себя Вашингтон.

Ранее постпред Колумбии в ООН заявила, что агрессия США против Венесуэлы не имеет оправданий.