В Германии зафиксирован массовый отток поляков впервые за 25 лет

RMF24 сообщила, что поляки впервые за 25 лет массово покидают Германию

Число поляков, которые покинули ФРГ, впервые за последние 25 лет превысило количество тех, кто прибыл в эту страну. Речь идет о таком явлении, как «обратная миграция», сообщает польская радиостанция RMF24.

«Сальдо миграции составило минус 12 068 человек. Это разница между 88 388 выездами и 76 320 новыми приездами в 2024 году», — говорится в публикации.

В ней отмечается со ссылкой на экспертов, что это вызвано ухудшением экономической ситуации в Германии, дискриминацией поляков, растущей привлекательностью Польши.

Также сообщается, что сейчас в ФРГ живет свыше 860 тысяч поляков. Они являются пятой по величине группой иностранцев в этой стране. Число людей с польскими корнями составляет около 2,2 млн человек. В Германии поляки считаются интегрированными выше среднего и выступают опорой рынка труда.

12 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск cообщил, что республика не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Европейского союза.

Ранее эксперт заявил, что Германия может «размяться» на Польше перед войной с Россией.