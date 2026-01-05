Размер шрифта
В Германии зафиксирован массовый отток поляков впервые за 25 лет

RMF24 сообщила, что поляки впервые за 25 лет массово покидают Германию
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число поляков, которые покинули ФРГ, впервые за последние 25 лет превысило количество тех, кто прибыл в эту страну. Речь идет о таком явлении, как «обратная миграция», сообщает польская радиостанция RMF24.

«Сальдо миграции составило минус 12 068 человек. Это разница между 88 388 выездами и 76 320 новыми приездами в 2024 году», — говорится в публикации.

В ней отмечается со ссылкой на экспертов, что это вызвано ухудшением экономической ситуации в Германии, дискриминацией поляков, растущей привлекательностью Польши.

Также сообщается, что сейчас в ФРГ живет свыше 860 тысяч поляков. Они являются пятой по величине группой иностранцев в этой стране. Число людей с польскими корнями составляет около 2,2 млн человек. В Германии поляки считаются интегрированными выше среднего и выступают опорой рынка труда.

12 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск cообщил, что республика не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Европейского союза.

Ранее эксперт заявил, что Германия может «размяться» на Польше перед войной с Россией.

