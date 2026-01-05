Уиткофф и зять Трампа примут участие в саммите лидеров ЕС

Журналист Равид: Уиткофф и Кушнер примут участие в саммите лидеров ЕС в Париже

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер во вторник, 6 января, будут принимать участие в саммите лидеров Евросоюза, участники которого обсудят гарантии безопасности для Украины. Об этом в социальной сети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников на Западе в случае нарушения соглашения.

28 декабря президент США Дональд Трамп в начале встречи с Зеленским в Соединенных Штатах сказал, что страны Европы будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Также он отметил, что соответствующее соглашение о таких гарантиях еще не определено.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как США будут защищать Украину по гарантиям безопасности.