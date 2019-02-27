Коэн сожалеет о сказанном Трампу «да»

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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался, что сожалеет о том, что согласился работать на него, передает CBS News.

Данное заявление экс-адвокат президента сделал во время дачи показаний в надзорном комитете палаты представителей американского конгресса.

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«Я сожалею о том дне, когда сказал «да» мистеру Трампу. Я сожалею об оказанных ему помощи и поддержке на этом пути», — заявил Коэн.

В ходе своей речи юрист признался во лжи конгрессу, однако отказался считать себя лжецом.

Ранее Politico сообщило, что Коэн попытается привлечь Трампа к уголовной ответственности.