Коэн сожалеет о сказанном Трампу «да»
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался, что сожалеет о том, что согласился работать на него, передает CBS News.
Данное заявление экс-адвокат президента сделал во время дачи показаний в надзорном комитете палаты представителей американского конгресса.
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«Я сожалею о том дне, когда сказал «да» мистеру Трампу. Я сожалею об оказанных ему помощи и поддержке на этом пути», — заявил Коэн.
В ходе своей речи юрист признался во лжи конгрессу, однако отказался считать себя лжецом.
Ранее Politico сообщило, что Коэн попытается привлечь Трампа к уголовной ответственности.