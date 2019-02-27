Президент Ирана объяснил отказ принять отставку главы МИД страны
Иранский президент Хасан Роухани решил не принимать отставку главы внешнеполитического ведомства страны Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом он написал в официальном письме на имя министра.
По мнению президента страны, решение Зарифа не отвечает иранским интересам.
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«Я не даю согласие на отставку вашего превосходительства», — заявил Роухани.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми призвал не верить рассуждениям о возможных причинах объявления Зарифа о своей отставке, поскольку министр изложил их на своей странице в инстаграме.