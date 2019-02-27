Куба обвинила США в подготовке военной акции в Венесуэле
Постпред Кубы в ООН Ана Родригес заявила, что власти США готовят почву для военной операции в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Вашингтон подготавливает военную акцию в Венесуэле под гуманитарным предлогом.
Она также добавила, что попытка завезти силой в Венесуэлу гуманитарную помощь является серьезным нарушением международного права.
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Родригес подчеркнула, что власти США пытаются подорвать суверенитет Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что Китай выступил против военного вмешательства в Венесуэле.