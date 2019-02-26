Президент Ирана отказался принять отставку главы МИД страны

Президент Ирана Хасан Роухани не принял отставку министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа, о которой последний рассказал в своем инстаграме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми также призвал не верить рассуждениям о возможных причинах объявления Зарифа о своей отставке, поскольку министр изложил их на своей странице в инстаграме.

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«Как объявила сегодня уважаемая администрация президента, эта отставка не была принята», — заявил Касеми.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф вечером 25 февраля сообщил о своей отставке, а также извинился за все свои недоработки.

Позднее в США прокомментировали отставку главы МИД Ирана, назвав Зарифа «лицом коррумпированной религиозной мафии».