Группа Лимы призвала партнеров Венесуэлы помочь с выборами в стране

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Группа Лимы обратилась к странам-партнерам Венесуэлы для того, чтобы оказать помощь в проведении на территории страны свободных выборов. Об этом говорится в их официальном заявлении.

Согласно заявлению, страны-члены группы также обратились к венесуэльским военнослужащим для того, чтобы они признали Хуана Гуайдо временным главой государства.

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«Призываем страны…, чтобы они помогли в поиске решений, которые открывают путь для демократического перехода и созыва свободных, справедливых, прозрачных и заслуживающих доверия выборов», — говорится в заявлении.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна самостоятельно решит свои проблемы.