Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии

Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ зафиксировала ряд незначительных нарушений и технических недостатков голосования на выборах в парламент Молдавии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу миссии МПА СНГ.

Как отмечается, данные нарушения существенно не повлияли на результаты выборов. При этом на большинстве избирательных участков голосование было организовано на достаточно высоком уровне, отметили в пресс-службе.

Реклама

Голосование на выборах в парламент Молдавии 24 февраля впервые проходило по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Порога явки нет.

Ранее сообщалось, кто лидирует на выборах в Молдавии после обработки 95% протоколов.