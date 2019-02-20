AP: ФБР имело запасной план по спасению «российского дела» на случай увольнения Мюллера

ФБР подготовило запасной план по сохранению собранных доказательств в рамках проводившегося ведомством расследования «российского дела» в отношении президента США Дональда Трампа на случай каких-либо увольнений или препятствованию правосудию, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

План поручил подготовить бывший заместитель главы ФБР и и.о. руководителя бюро Эндрю Маккейб после увольнения в 2017 году главы ведомства Джеймса Коми. Отмечается, что ФБР обсуждало сохранение доказательств, которые бы оставались под защитой, несмотря на возможные увольнения или переназначения высших должностных лиц правоохранительных органов.

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Список таких должностных лиц включал и специального прокурора США Роберта Мюллера, который был назначен через восемь дней после того, как Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года.

Агентство отмечает, что Трамп неоднократно критиковал расследование специального прокурора США Роберта Мюллера, называя его «охотой на ведьм», и предлагал расследовать самих следователей. В 2018 году генеральный прокурор США Джефф Сешнс был вынужден уйти в отставку.