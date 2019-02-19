Bloomberg: Япония напугана «кошмарным сценарием» второго саммита Трампа и Ким Чен Ына

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Один из ближайших союзников Америки — Япония беспокоится из-за «кошмарного сценария», по которому может развернуться второй саммит между США и Северной Кореей, поскольку интересы Токио и Вашингтона расходятся на фоне продвижения ядерных переговоров, пишет агентство Bloomberg.

В конце февраля президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын снова сядут за стол переговоров — на этот раз во Вьетнаме.

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Бывший представитель Японии на шестисторонних переговорах с Северной Кореей десятилетней давности Митоджи Ябунака рассказал, что страна опасается «полусырого, обманчивого соглашения» с КНДР и смягчения линии Трампа в отношении Пхеньяна без серьезного прогресса в области разоружения. По его словам, для Токио это был бы «кошмарный сценарий».

Встреча пройдет 27-28 февраля в Ханое. Она несет в себе как надежду на «менее опасную» Северную Корею, так и потенциальную опасность слабого соглашения. Именно северокорейские ракеты малой и средней дальности представляют непосредственную опасность для Японии, а не межконтинентальные баллистические ракеты, которые сейчас угрожают США.

Преимуществом Японии были крепкие личные отношения между премьер-министром страны Синдзо Абэ и американским лидером Дональдом Трампом, отмечает Мотохиро Оно, бывший японский чиновник. Однако теперь они, похоже, не работают, отмечает эксперт. До этого Трамп обвинил Японию в низких военных расходах, вышел из Тихоокеанского торгового соглашения и ввел пошлины на экспорт металлов по соображениям «национальной безопасности».

Ранее сообщалось, что Сеул поможет Вашингтону провести саммит Трампа и Ким Чен Ына.