<img src="//img.gazeta.ru/files3/563/11708563/upload-RIAN_3298361.HR-pic905-895x505-19894.jpg">

Серетарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть только один шанс победить на выборах. Об этом он рассказал сайту kp.ru.

По мнению Патрушева, Порошенко сможет победить на выборах только с помощью фальсификации.

Реклама

«Единственная надежда Порошенко — использование фальсификаций и грязных политтехнологий», — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что украинцы больше не верят в способность действующего президента вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса.

«Как показывают результаты опросов общественного мнения, у Порошенко… практически нет шансов для легитимного избрания на второй срок, — добавил Патрушев.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили предрек конец Украины в случае победы Порошенко.