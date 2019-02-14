Патрушев рассказал, как Порошенко может победить на выборах
Серетарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть только один шанс победить на выборах. Об этом он рассказал сайту kp.ru.
По мнению Патрушева, Порошенко сможет победить на выборах только с помощью фальсификации.
«Единственная надежда Порошенко — использование фальсификаций и грязных политтехнологий», — подчеркнул Патрушев.
Он добавил, что украинцы больше не верят в способность действующего президента вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса.
«Как показывают результаты опросов общественного мнения, у Порошенко… практически нет шансов для легитимного избрания на второй срок, — добавил Патрушев.
Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили предрек конец Украины в случае победы Порошенко.