Помпео предоставил конгрессу новые данные по делу Хашукджи
Госсекретарь США Майк Помпео предоставил конгрессу страны новые данные о расследовании дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Госдеп регулярно консультируется с конгрессом по делу Хашукджи.
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Как отмечается, США намерены привлечь к ответственности причастных к убийству журналиста.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отказался отчитаться перед конгрессом по делу Хашукджи.