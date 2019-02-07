Премьер Испании призвал к полноценному участию России в СЕ

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Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к полноценному участию России в работе Совета Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все институты СЕ должны быть доступны на территории всех государств-членов.

Он также добавил, что необходимо найти пути, которые позволят полноценное участие России в Совете Европы.

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Санчес подчеркнул, что все члены организации должны пользоваться своими правами.

Ранее в МИД России заявили, что ожидают от Совета Европы восстановления прав Москвы.